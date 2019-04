Fotod ja video: Paraadsõit läbi linna, uhke saabumine punasele vaibale ja rohkelt tänusõnu! Täna esilinastub Ott Tänaku dokumentaalfilm

Et tegu on ikkagi ralliässaga, siis toimub saabumine esilinastuselegi vastavalt: Tänak ja Järveoja sõidavad filmi esilinastusele Toyota WRC-masinaga. Meeste tee kulgeb Peetris asuvast Toyota Gazoo Racingu garaažist (kuhu Tänak saabub Mustamäelt helikopteriga) mööda Järvevana teed ja Pärnu maanteed. Eriti hea koht auto nägemiseks on Pärnu maantee viadukt. Teekond algab Peetrist veidi pärast kella 18 ning mõistagi on tee äärde oodatud ka lippudega fännid.



Sõitu ja esilinastuse kõnesid kanti üle otsepildis, mida näeb järelvaadatavana siit: