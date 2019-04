Lõpuks ometi! Muusikafilmile «Grease» vändatakse eellugu Danny ja Sandy kuumast suvisest armuafäärist

Peategelaste Danny ja Sandy (keda kehastasid filmis John Travolta ja Olivia Newton-John) suvise armuafääri saladus ulatub tegelikult aastasse 1971, mil lugu muusikalina ilmavalgust nägi. Mõlemas praalib Danny sõpradele, kuidas tal oli suvel tuline armusuhe kuuma totsiga, samas kui Sandy räägib sõbrannadele, et armus suvel kõige romantilisemasse ja õrnemasse noormehesse. Oli siis tegemist platoonilise suhtega või mitte, jäi vaatajate mõistatada. The Deadline vahendab, et hetkel on filmi arendamine Paramountis alles algusjärgus, kuid käsikirja kallal töötab juba «Aladdini» stsenarist John August.