Loogiline seletus olemas: Miks «Kapten Marvelis» maalähedane Brie Larson «Tasujad: Lõppmängus» nii ülesmukitud välja näeb?

Mõned asusid poletama, et erinevus võis tuleneda sellest, et uue filmi režissöörideks on kaks meest – kas Kapten Marvel näeb meeslavastajate visioonis seksikam välja kui soolofilmis, mille kunstiline visioon oli sihilikult sellele vastu?

«Tasujad: Lõppmäng» režissöör Joe Russo lükkab selles selle teooria hiljutisel pressikohtumisel aga ümber, vahendab Gizmodo. Lavastaja rõhutas, et näitlejatel endil on võim koos kunstilise meeskonnaga oma karakteri välimust selliseks kujundada, nagu nad ise oma vaimusilmas soovivad, et neil oleks hea oma tegelasi mängida. Ta tõi näite: lavastaja võib öelda, et tegelasel on habe, aga näitleja ise otsustab, kui pikk see on.

Nii on ka Scarlett Johanssonil uues filmis teistsugune soeng, sest filmiuniversumis on aega mööda läinud ja näitleja soovis just sellist soengut. Ka Brie Larson olevat oma välimuse üle ise otsustanud. Miks siis tema karakter niivõrd teistsugune, suisa täiesti teist tüüpi välja näeb?

Selgitus on väga lihtne: Brie Larsoni «Tasujad: Lõppmäng» võtted filmiti enne «Kapten Marvelit», mis tost, et linalood teises järjekorras kinodesse jõuavad. Nii ei olnud Larson «Tasujate» ajal veel oma Kapten Marveli tegelaskuju nii peenelt välja kujundanud, kui ta seda soolofilmi ajaks tegi.

Larson ise rääkis, et «Tasujate» filmimise ajaks ei olnud ta näinud kummagi filmi stsenaariumit ning pidi üsna õhust oma karakteri looma, omamata mingit aimu, mis võiks olla tema iseloom või taustalugu. ««Lõppmäng» jääb minu jaoks alati armsaks, sest see oli minu esimene kord Kapten Marvelit mängida. Filmisime mu osad kõige alguses, niisiis pidin kuidagi käsikirja nägemata sisse elama ja legendide ees esitama,» meenutab Larson.

