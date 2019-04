Vaata filmiklippi: Megahitist «Tasujad: Lõppmäng» avaldati minut ja 13 sekundit särisevalt põnevat materjali

Universum on varemeis, sest Thanos (Josh Brolin) tegi täpselt seda, mida lubas, pühkides ühe sõrmenipsuga minema poole kõigist elusolenditest. Kapten Ameerika (Chris Evans), Raudmees (Robert Downey Jr.), Must Lesk (Scarlett Johansson), Thor ja teised allesjäänud Tasujad koondavad oma read, et pöörata tagasi Thanose poolt tehtu ning taastada kord universumis.