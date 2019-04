Värske treiler: Õudselt armas ja hirmus imelik «Addamsite perekond» seikleb peagi suurel ekraanil

Charles Addamsi poolt loodud perekond ärkas ellu 1938. aastal, üherealiste koomiksitena The New York Times'i veergudel, olles satiiriliseks vastandiks 20. sajandil juurutatud ideaalsele perekonnamudelile. Alates 60ndatest on õudustesse kalduv aristokraatlik perekond seigelnud teleseriaalides ja filmides, samuti multikates ja arvutimängudes. Matroon Morticia, sünge peretütar Wednesday ja näppudel ringi sibliv ja koduloomana peetav käelaba Thing ning teised pereliikmed on vaat et sama kuulsad kui Simpsonid.