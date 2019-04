«Troonide mäng» alustab juba vähem kui nädala pärast oma viimase, kaheksanda hooajaga. Vägivalda ja seksi täis seriaalis oleme näinud ohtralt päid lendamas ja inimkehaosi otse ekraanil. Ent siiski mitte lugematul hulgal – IMDB portaali võttis vaevaks teha see statistika ära, et kaheksandal hooajal juba ise saaksime edasi loendada. Muuhulgas saame teada, mitu korda on sarja 67 osas kõlanud kuulus lause «Talv on tulemas».