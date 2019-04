Naisteõhtu Kanal 2s: «Seks ja linn 2» lennutab vürtsika sõbrannade neliku Abu Dhabisse pidutsema

Ülemaailmse kassahiti järg on teravmeelne romantiline komöödia, mille aluseks samanimeline menuseriaal. Carrie, Samantha, Charlotte ja Miranda on tagasi, et astuda vastu uutele väljakutsetele, mida meeste ja naiste omavahelised suhted pidevalt esitavad. Mis juhtub pärast seda, kui öeldakse altari ees «jah»? Elu pakub kõike seda, mida need neli naist eales tahta oskasid, aga saatusel on alati varuks mõni üllatus. Käesoleval juhul on selleks glamuurne ja päikeseküllane seiklus ühte kõige luksuslikumasse ja elavamasse paika maamuna peal, kus pidu ei lõpe iial. Selline põgenemine reaalsuse eest tuleb nelja parima sõbra jaoks just õigel hetkel, kui nad katsuvad jõudu erinevate rollidega nagu ema, abikaasa ja palju muudki.