Huumoriõhtu Kanal 2s: «Kuum pirukas 3: Pulmad» ehk juba tuttavad kiimakotid sõuavad lekkiva paadiga abieluranda

Hittkomöödia kolmas osa, kus noored armastajad Jim ja Michelle on lõpuks otsustanud abielluda ja seda võimalikult kiiresti. Jimi vanaema on haige ja enne surma tahab ta näha enda lapselast abiellumas. Pulma on kutsutud kõik nende tuttavad, kuid ukse taha on jäetud Stifler, kes asjaga ei lepi. Loomulikult on ka Stifler lõpuks platsis ning tema ülesandeks jääb korraldada Jimile poissmeesteõhtu.