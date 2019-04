Louisiana detektiiv Bud Carter (Willem Dafoe) arreteerib pärast pikaajalist uurimist palgamõrvar Jesse Weilandi (Matt Dillon). Kuna Weilandil on just sündinud poeg, teeb ta Carteriga kokkuleppe ja sulandub allmaailma sündikaadi juhi Lutini (Tom Berenger) ridadesse, et kätte saada 12 nimest koosnev surmanimekiri.