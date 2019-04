Põnevus Kanal 2s: Tele-esilinastus! Lünkliku mäluga CIA agent «Jason Bourne» tõmmatakse uuesti hämaratesse mängudesse

Kunagise salaagendi eruaastad pole Bourne'ile (Matt Damon) olnud sugugi CIA magus pensionipõli, vaid virelemine kolgastes, teenides elatist põrandaaluste kihlveomatšide kahevõitlustes osaledes. Nüüd, kus mehe mälu on taastunud ja hämara mineviku pusle kokku pandud, kerkivad aga pinnale uued võikad saladused ning Bourne tõmmatakse ootamatult mängu tagasi. Kui CIA tuvastab, et nende andmebaasidesse on sisse murtud, võtab Bourne'iga ühendust süsteemi vastu pöördunud agent Nicky (Julia Stiles), kelle missiooniks on jätkuvalt valitsuse musti tegusid paljastada.