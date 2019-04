Kuidas staarile endale meeldis? Ott Tänak arvustab oma dokumentaali: see on selline suurte meeste nutufilm

«Ei, huvitav film on,» märkis Ott, heites siis küsiva pilgu abikaasale. «Minu arust on ka põnev, jaa,» kostis seepeale Janika Tänak. «Et ei ole ainult autospoerdihuvilistele – saab nutta ja narda...Nagu draama,» lisas rallisõitja abikaasa.

«Ma alguses vaatasingi, et suured mehed nutavad kogu aeg,» sõnas Ott väikese mõttepausi järel. «Tundus väga selline...Ma ei oska öelda...Mida te vaatate argipäeval? Pool neli hakkavad õhtul algavad igasugu seriaalid,» märkis ta, kutsudes esile Välba ja abikaasa muheluse. «Selline suurte meeste nutufilm!» lisas Tänak konkreetselt. «Aga seal on ikka päristegevust ka.»

«Ott Tänak – The Movie» on inimlik lugu keerulise iseloomuga sportlasest, kelle teekond rallimaailma tippu on olnud kui sõit ameerika mägedel ning ebaedu põhjuseid tuli tal peamiselt otsida endast.