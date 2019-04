Üllatus: Kas mäletad, millises Eestiski näidatud menuseriaalis tegi debüüdi Tom Hanks?

Tänavu 63-aastaseks saav Tom Hanks on Hollywoodi üks hinnatumaid ja armastatumaid näitlejaid. Kahekordne Oscari-võitja on oma karjääri jooksul teinud 90 rolli (millest osa peatselt tulemas), kuid temalgi on oma esimesed katsetused ja läbimurderoll. Kas mäletad, mis need olid?