Parim zombifilm läbi aegade? Jim Jarmuschi õuduskomöödias notib elavaid surnuid supernäitlejate trupp

Kuigi iroonilisi või niisama zombikomöödiaid on tehtud varemgi ning seda ka täielikus huumori tippklassis (nt «Shaun of the Dead»), siis Jarmuschi uus linateos annab põhjust oodata midagi eriti veidralt head. Põhjuseid selleks ei pea kaugelt otsima: näitlejatena astuvad filmis üles Bill Murray, Tom Waits, Steve Buscemi, Tilda Swinton, Adam Driver, Chloë Sevigny, Iggy Pop jt. Poppmaiguks mängivad filmis Selena Gomez ja räppar RZA.



Arvestades, et tegu on Jarmuschi filmiga, siis ilmselt ei ole oodata tavapärase narratiiviga ega üldse ühestki otsast kuigi harjumuspärase filmiga. Treilerist ilmneb nutikaid viiteid Wes Andersoni ja Coeni-vendade filmidele, samuti näiteks «Zombielandile». Ning Edgar Wrighti «Shaun of the Deadile», mida saab olema keeruline troonilt lükata. Kuigi minimalistliku stiiliga Jarmuschi filmograafiast leiab eelnevaidki katsetusi veida horrori žanris («Only Lovers Left Alive»), siis ilmselt saab olema tema läbi aegade kõige koomilisema filmiga.