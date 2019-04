Nädala uued filmid: Ott Tänaku dokk, metsik koomiksifilm, verine vene komöödia, auru all keskealised ja kaks noortefilmi

11. aprillil esilinastuv dokumentaalfilm «Ott Tänak - The Movie» on inimlik lugu keerulise iseloomuga sportlasest, kelle teekond rallimaailma tippu on olnud kui sõit ameerika mägedel ning ebaedu põhjuseid tuli tal peamiselt otsida endast.

Jonnakas visadus kasvatas aga põikpäise maapoisi rallisarja WRC sihikindlaks piloodiks. Tänaseks on Otist saanud ka armastav abikaasa ja isa, kes oma elukutse tõttu suure osa ajast veedab perest lahus. Filmimeeskond jälgis terve möödunud aasta rallimaailma telgitagustes Tänaku püüdlusi saada maailmameistriks ja oli ka tunnistajaks perega veedetud hetkedele.

Apollo Kinodes alates 12. aprillist 2019.

2014. aastal ilmnud Anna Toddi bestselleril «Pärast» (After) põhinev noorte armunute lugu jõuab peatselt kinoekraanile.

Algselt poistebändi One Direction ühe liikme Harry Stylesi fännikirjanduse rubriiki kuulunud lugu kuulub maailma ühe menukaima uuema aja noortekirjanuduse teose hulka, mis sai alguse järjejutuna kirjanduslikus sotsiaalmeediavõrgustikus Wattpad. Kriitikud võrdlevad seda koguni kultusmenukitega «Videvik» ja «50 halli varjundit», kuna lugu sisaldab lisaks romantikale ja sentimentaalsustele ka erootilisi elemente.

Tessa alustab kolledžiõpinguid ja kolib ühiselamusse, kus tutvub Hardiniga. Tessa on eeskujulik õpilane, kuulekas tütar ja armastusväärne neiu, keda kodulinnas ootab lapsepõlvesõber. Hardin on jultunud, salapärane ja tätoveeritud, kolledži ihaldatuim noormees. Tessa on veendunud, et paari neist ei saa, kuid nende esimesest suudlusest puhkeb kirg ning pärast seda muutub elu tundmatuseni.

Apollo Kinodes alates 12. aprillist 2019.

Hoogne komöödia «Vintis vanemad» (Drunk Parents) paneb hea ja paha lapsevanema mõisted uuesti kaalule, tuues ekraanile vahva ekraanitandemi Alec Baldwini ja Salma Hayeki.

Hayek ja Baldwin kehastavad abielupaari, kes hauvad viskiklaasis jääkuubikuid kolistades välja üha uusi ja aina kahtlasemaid ja riskantsemaid viise, kuidas naabruskonnas kinnisvaraga raha kokku ajada – ikka lapse nimel! Mõistagi ei lõpe see kõik kohutavalt naljakate tagajärgedeta.

Apollo Kinodes alates 5. aprillist 2019.

Moodne muusikaline noortefilm «Teen Spirit: laula südamest» (Teen Spirit) toob ekraanile hetke ühe enimnõutud noore ekraanisireeni Elle Fanningu ning laseb kõlada megastaaride muusikal.