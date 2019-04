Filmikägu: Komöödiafilmide eri! Retroreklaamidest, huumoriklassikast ja heast naljast räägivad Ando Kiviberg, Tristan Priimägi ja Olav Osolin

«Pendeldame Tallinna ja Viljandi vahel, sest Viljandis on komöödiafilmide festival Wilkom festival. Seepärast kutsusime folgipealinna üles pandud stuudiosse festivali pääliku Ando Kivibergi, programmipääliku Tristan Priimäe ja lihtsalt pääliku Olav Osolini. Viimase seetõttu, et Wilkom on arhiividest välja kaevanud seninägamata retroreklaamid,» tutvustavad saatetegijad Lauri Kaare ja Kristjan Gold uut podcasti osa.