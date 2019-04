Paaniline lappimine ja näitlejate vahetamine: «Troonide mängu» pilootosa oli 90% ulatuses kohutav käkk ja pühiti alatiseks vaiba alla

Mitmed väljaanded on sarja peatse lõpu valguses nostalgia mõttes hakanud seda häbiväärset juhtumit meenutama ning õnneks ei ole sarja loojad David Benioff ja D.B. Weiss kunagi salanud, et nende esimene pilootosa seriaalist kasutu käkk («piece of shit») oli – aga näidata nad seda küll kellelegi ei taha.



Kõnealune pilootosa filmiti üles 24. oktoobrist 19. novembrini 2009 Põhja-Iirimaal ja Marokos ning seda mõned aastad hiljem Oscarile nomineeritud režissöör Thomas McCarthy käe all. Kui osa sai kokku traageldatud, saabus aeg seda asjatundjatele näidata ning võeti ette tee kamraadist stsenaristi Craig Mazini juurde («Pohmaka» järjed), kes uudisteost väikeses seltskonnas koos Weissi ja Benioffiga vaatas. Nagu selgus ühest väga huvitavast podcasti-jutuajamisest, siis tuli sarjategijatel vastu võtta oma seniste karjääride suurim egohoop. Vähe sellest, et sarjategijatel olevat olnud täielik piin oma sõprade reaktsioone vaadata, ei saanud nad Mezinilt tagasi mitte paberilehte ohtrate märkustega, vaid said ainult ühe hävitava kommentaari, suurte trükitähtedega: «MASSIIVNE PROBLEEM».

Tuli välja, et Mazinil polnud neile midagi üksikasjalikumat tagasisideks anda kui vaid lühike ja konkreetne soovitus: «Tehke kõik ümber.» Sarjategijad on nentinud, et see hetk olevat olnud niivõrd masendav, et seda võib nimetada nende mõlema karjääri täielikuks madalpunktiks. Paraku polnud meestel kogemusi sarja kirjutamisega ning nii oli episoodis lugu auklik, perekonnasuhted täiesti selgusetud ning muud polnudki teha kui uuesti otsast pihta hakata.

Seriaali tele-ekraanidele jõudnud avaosa oli 90 % ulatuses täiesti uus materjal: algselt filmitust jäid sisse vaid üksikud kohad. Suur muutus leidis aset ka näitlejate ridades:

põrunud piloodis kehastas seriaali üht olulisimat tegelast Daeneryst Emilia Clarke'i asemel näitlejanna Tamzin Merchant («Tudorid») ning Catelyn Starki mängis Michelle Fairley asemel Jennifer Ehle.

Tamzin Merchant ja Emilia Clarke FOTO: IMDB

Jennifer Ehle ja Michelle Fairley FOTO: IMDB

Paraku jäi uuest versioonist välja ka kirjanik Martini cameo-stseen, ent küllap see oli siis kvaliteedi huvides. Edasine oli juba n-ö ajalugu ning «Troonide mäng» startis HBO telekanalil 17. aprillil 2011.

«Mäletan väga täpselt, et kõndisin välja ja ütlesin Weissile ja Benioffile, et see on Hollywoodi suurim päästeoperatsioon. Sest nad ei olnud mitte võtnud midagi kehva jateinud sellest midagi kõlbulikku, vaid nad suutsid täielikust s**akäkist midagi vapustavalt suurepärast luua. Seda ei juhtu peaaegu mitte kunagi!» meenutas Mezin oma emotsioone «Troonide mängu» ümbertehtud avaosa nägemise järel.

Mõistagi on salapärane ja avalikustamata pilootosa fännides alati huvi tekitanud ning netis ringlevat juba aastaid ka versioone toonasest käsikirjast. Küll aga pole keegi kunagi algset pilootosa peale asjaosaliste oma ihusilmaga näinud ning ilmselt seda kunagi ka ei näe.

