Peale esimest kolledžis veedetud aastat üürivad Kevin, Jim, Oz, Finch ja Stifler rannal maja, et veeta seal elu kõige metsikum suvi. Suve jooksul, mis on täis metsikuid pidusid ja ebainimlikult piinlikke situatsioone (milledest põhilise osa võtab enda kanda loomulikult kurikuulus «pirukasõber» Jim), saab kambale selgeks, et ajad muutuvad ja inimesed muutuvad, aga sõprus on igavene.