Karm kord: Robert Pattinson lukustati Christopher Nolani uue hittfilmi käsikirja lugemiseks üksinda tuppa

Nüüd jagas Pattinson USA Today'le intervjuud andes linaloo kohta ka veidi lähemat – ja väga intrigeerivat – siseinfot. Pattinson sõnas, et on saanud käsikirja lugeda vaid ühe korra ega ole saanud rohkem sellele kordagi pilku peale heita. Põhjuseks asjaolu, et Warner ja Nolan püüavad teha omalt poolt kõik võimaliku, et infot kuskilt otsast kogemata ei pudeneks. Nii ei ole avaldatud ei sisu ega tegelaskujude kohta mitte kui lausepoegagi, ent asjasse puutuvad allikad on avaldanud, et tegu on massiivse ja innovatiivse märuliga, mis on loodud IMAXi jaoks. Kõlab nagu Nolani film küll – on ju tegu mehega, kes tõi kinolinale sellised megateosed nagu «Pimeduse rüütli» filmid, «Inceptioni», «Interstellari», «Dunkirki».