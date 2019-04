Treiler: HBO väntas Tšornobõli katastroofist viieosalise telesarja, peaosas Stellan Skarsgård

HBO reklaamib telesarja kui senirääkimata lugu, kuigi see nii vähemalt meie ilmajaos ei ole, küll aga ei ole sattunud paljude (nooremate) ameeriklaste teadvusse, kellele kanal sarja esmajoones suunanud on.



Küll aga võib juhtuda, et film esitab juhtunut uue ja valgustava nurga alt – kasvõi juba seetõttu, et käsikirja autoriks on mitte just kuigi tõsise renomeega stsenarist, kelle kuulsaimad tööd on «Scary Movied» ja «Pohmaka» filmid.



Üle aastate on maailma üks kohutavamaid õnnetusi on sarja valguses taas ootamatult ingliskeelse maailma rambivalgusse pääsenud: äsja ilmus ajakirjanik Adam Higginbothamilt raamat «Kesköö Tšornobõlis» ning samuti raamat kirjanik Kate Brownilt pealkirjaga «Ellujäämise käsiraamat: Tšornobõli juht tulevikku».



