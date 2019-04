Hullumaja: «Tasujad: Lõppmäng» piletid müüdi USAs välgukiirusel välja, järelturul kerkis pileti hind taevasse

Kõigest kuue tunniga sai filmist Fandango kõiki aegade esimesel päeval enim müüdud film, seljatades senise liidri, milleks oli 2015. aasta hitt, globaalselt üle 2 miljardi dollari teeninud «Star Wars: Jõud tärkab».



Mõistagi aimasid nii mõnedki oportunistid, et müük saab olema tihe ning nii tekib Ebaysse ja mujale müügikeskkondadesse üha uusi pakkumisi neile, keda avanädalavahetuseks välja müüdud kinosaalid meeleheitele on ajanud.



Hinnad on uhked: üks 4-piletiline pakkumine neljapäevaõhtusele ehk avapäeva seansile Illinoisi osariigis Skokie linnas kerkis 4000 dollarini. See pole veel aga midagi, kuna tegu on n-ö kolkakülaga: Manhattanil on võimalik näiteks laupäeva, 28. aprilli seansiks osta kaks piletit 4999 dollari eest, tehes ühe pileti hinnaks 2500 dollarit. Ning ärgem unustagem, et tegu on harilike kinopiletitega, mis Põhja-Ameerika statistilise keskmise kohaselt maksvad veidi alla 10 dollari. Keskmine pakkumine seanssidele on järelturul 100 – 300 dollarit.



Jääb vaid oletada, kui võimsaks osutub kassatulu selle üheks 2019. aasta oodatuimaks filmiks nimetatud linaloo pealt. Igal juhul on Disney'l suurepärane aasta: «Kapten Marvel» ületas just kinokassades 1 miljardi dollari piiri ning isegi kui äsja kinodesse jõudnud «Dumbo» menu oli avanädalavahetusel tagasihoidlik, siis peatselt on oodata nii «Lõvikuningat», «Aladdini», «Lelulugu», «Frozen 2» ja veel mitut hitti.