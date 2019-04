Režissöör klaarib fänniteooriaid: Mida tähendas hittõuduka «Meie» ootamatu lõpplahendus?

Kes aga on need maa-alused teisikud? Nagu enamik kriitikuid juba on analüüsinud, siis on üsna selgelt tegu sümboliga nn nähtamatute ja äratõugatud inimestele USA ühiskonnas – kodutud, narkomaanid, vaesed ja vähemused – keda nähakse kui vaenlasi ja kes elavad justkui heaoluühiskonna paralleelreaalsuses, unustuses ja kaduvikus, kuigi on samamoodi inimesed kui me kõik.



«See film on sellest, et äkki sa ise oledki koletis. See räägib meist endist, meist kui indiviididest ning kui grupist. Peategelane on selles filmis publiku surrogaat ja ma tundsin, et mu sügavam sõnum ei jõua kohale, kui ma lõpus ei avalda, et me ise oleme kogu aeg olnud need nn pahad. Me oleme kaasa elanud pahalasele. Ma ütlen seda kergelt, kuna ma usun, et seda filmi vaadatakse eri moel ja paljud on endamisi juurelnud selle üle, mis on headus ja mis on kurjus. Kas need on üldse olemas? Mõlemad tegelased on üksjagu armastusväärsed ning üksjagu hirmutavad, olenevalt elust, mida nad on elanud. Lihtsalt nende teekonnad on vahetusse läinud,» rääkis Peele.



Poja lõpupilgu jättis Peele samuti mõttega mitmesuguseid mõtteid tekitavaks. «Ma arvan, et selles pilgus ja naeratuses on veidi Adelaide'i ehk Redi ennast, ent ka usku, et nende perekond on tugevam kui enne.»