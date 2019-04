Värske treiler: DC universumi pahalase traagiline saamislugu «Joker» Joaquin Phoenixiga rabab esimestest kaadritest

Warner Brosi aasta ilmselt ühe suurima hittfilmi treilerit esitles režissöör Todd Phillips («Pohmaka» filmid) eile CinemaCon festivalil.



Kaadrid peaosalist kehastavast Joaquin Phoenixist hirmutava klouninäoga karakteris ilmusid juba kuid tagasi ning lisaks väga põgusale tiiserile polnud filmist suurt midagi teada. Seda suurem on üllatus nüüd ja selge ka see, et tegu ei ole üldsegi mitte tüüpilise koomiksifilmi, vaid millegi hulka paremaga.



Treiler annab sisuliselt edasi lühiversiooni klounina elatist teeniva Arthur Flecki muutumisest mõrvarlikuks Jokkeriks, kes hoiab Gothamit oma hirmuvalitsuse all. «Ema ütleb alatil, et naerataksin ja teeksin rõõmsa näo – ta ütles, et minu ülesanne on siia ilma naeru ja lusti tuua,» võib kuulda Jokkerit sõnamas. Seejärel näeme teda rünnakute ja vägivalla all kannatamas ning lõpuks murdumas ning viimaks n-ö tuhast tõusmas juba oma lõppkujul. «Arvasin, et mu elu on tragöödia, aga see on hoopis komöödia,» ütleb ta kurjakuulutavalt.