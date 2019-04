HÕFFi avafilm! Verivärskes Eesti õudusfilmis «Karv» võtab kiilanev mees meeleheites appi müstilise juuksekasvuseerumi

Filmi on üles võtnud Ivar Taim, kunstnik on Triin Valvas, monteerija Sander Somma, helilooja Paul Oja ning helirežissöörid Aleksandra Koel ja Markus Andreas. Tootsid Evelin Penttilä ja stuudio Stellar Film.

HÕFFi juhi Helmut Jänese sõnul on «Karva» autor tõeline HÕFFi fänn, kes on kasvanud koos festivaliga. ««Karv» annab lootust, et temast saab lavastaja, kes julgeb ja tahab teha žanrifilmi, mis Eestis on jätkuvalt vaeslapse osas,» ütles ta.