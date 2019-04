EFTA zürii esimehed kommenteerivad tulemusi: vaidlused kestsid pikalt, konkurents oli nii teles kui ka filmis väga kõrge

EFTA 2019 filmižürii esimees Toomas Luhatsi sõnul ei olnud žüriil tänavu lihtne. «Žürii ei olnud üksmeelel peaaegu mitte üheski kategoorias. See näitab, et filmide tase oli tõepoolest kõrge ja et auhindadele oli suur konkurents. Mul on väga hea meel «Seltsimees lapse» edu üle. Moonika Siimets on teinud ära väga suure töö. Ta on istunud arhiivides, kuulanud lugusid, kirjutanud seda lugu raamatukogus ja selline suur töö paistab alati välja. Ja sellepärast on mul hea meel, et «Seltsimees laps» võitis,» lausus Luhats. Luhats toob ka esile, et kindlasti ei tohi tänavust taset ei filmis ega teles allapoole lasta: «Tänu EV100-le on filmivaldkonna tase erakordselt kõrge. Eestis pole kunagi tehtud sellisel tasemel filme ja sarju kui täna ja me oleme väga lähedal rahvusvahelisele läbimurdele. Peame seda taset kindlasti säilitama.»

EFTA 2019 teležürii esimees Jaan Laugamõtsa hinnangul läksid televaldkonna EFTA-d kahtlemata õigesse kohta. «Siin ei olegi midagi kommenteerida, kindlasti läksid võidud õigesse kohta. Oli selliseid kategooriaid, kus žürii oli ühel meelel, kuid oli ka selliseid, mida saatsid tulised vaidlused ja tulemuse otsustas viimane hääl. Vaidlused kestsid tihti pikalt ja loomulikult läksid võidud õigetele inimestele, selline see žürii otsus tänavu oli,» lausus Laugamõts. Ta toob esile ka selle, et Eesti telemaastik on niivõrd hea, et televaataja on tänaseks juba veidi ära hellitatud.



«Eesti telemaastiku tase on aastaid ja aastaid olnud juba väga kõrge. Niivõrd eripalgelist programmi on toodetud Eestis juba pikka aega. Meie televaataja on sellise kõrge tasemega juba ära hellitatud, viletsaid sarju meil enam ei toodetagi.»



Tänavustest laureaatidest tõstab Laugamets esile parima tõsielusaate kategooria võitja. «Mulle tundub, et «Osoon» on suutnud enda tiimi haarata kõik valdkonna tipud. Ja tõsiasi, et saatetiimi liikmed on ka varem EFTA-l auhindu pälvinud, ei jäta kahtlustki, et tegemist on väga kõrge kvaliteediga saatega.»