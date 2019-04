Apollo Kino noortekas kutsub: Vaata esimeste seas kõige lahedama superkangelase filmi «Shazam!» ja võida auhindu!

Meist igaühes on peidus superkangelane, kelle välja toomiseks läheb vaid pisut võlukunsti vaja. Billy Batsoni (Angel) puhul piisab sõna «Shazam!» hõikamisest ja tänu iidsele võlurile muutub 14-aastane kasulaps täiskasvanud superkangelaseks Shazamiks (Levi).



David F. Sandbergi («Annabelle: loomine») lavastatud New Line Cinema filmis «Shazam!» saab alguse lugu samanimelisest DC superkangelasest, keda kehastab Zachary Levi (telesari «Chuck»).



Jumaliku keha, kuid lapse südamega Shazam naudib oma täiskasvanu versiooni, tehes seda, mida iga teismeline supervõimetega peale hakkaks: lõbutsedes! Kas ta suudab lennata? On tal röntgennägemine? Kas ta saab kätest välgunooli pilduda? Kas saab sotsiaalteaduste kontrolltöölt puududa? Shazam asub lapseliku rõõmu ja muretusega oma võimete piire kompima. Kuid samas peab ta oma võimeid kärmelt talitsema õppima, et dr. Thaddeus Sivana (Strong) juhitud kurjade surmavate jõududega võidelda.