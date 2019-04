Kinoõhtu Kanal 2s: Petised, aferistid, poliitikud ja maffia punuvad auhinnatud kelmiloos «Ameerika afäär» ohtlikku pistisevõrku

Auhinnatud kelmiloo keskmes on 1970. aastatel USAd vapustanud altkäemaksuskandaal, milles FBI kasutas poliitikute vahelevõtmiseks elukutseliste petiste abi. Geniaalne aferist Irving Rosenfeld (Christian Bale) jääb koos oma veetleva naiskolleegiga (Amy Adams) vahele keevalisele FBI agendile (Bradley Cooper) ja paarike on pahanduste vältimiseks sunnitud oma ametioskusi riigi heaks rakendama, võttes sihikule New Jersey pistisemaiad poliitikud ja kohaliku maffia. Vürtsi lisab Irvingi labiilne abikaasa Rosalyn (Jennifer Lawrence), kes seab oma ettearvamatu käitumisega kogu ettevõtmise korduvalt ohtu.



Kaamerate ette on rivistatud fantastiliselt vinge näitlejaansambel ja film on võitnud kokku 71 auhinda, sealhulgas 4 Kuldgloobust ning erinevaid nominatsioone enam kui 200.