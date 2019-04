Uus sajandi film tulekul: «Nukitsamees 2: Tagasi metsa» vastab küsimusele, mis Nukist, Kustist ja Itist edasi sai

1981. aastal kinoekraanidele jõudnud «Nukitsamees» on senini üks armastatumaid Eesti filme, mida hea meelega teleekraanilt uuesti üle vaadatakse. 38 aastat on aga vastuseta küsimus «Mis Itist, Kustist ja Nukitsamehest edasi sai? Ja kust on salapärane metsapere pärit?». Peagi saavad need küsimused aga vastuse, sest täna algasid Raplamaal «Nukitsamehe» kauaoodatud järje «Tagasi metsa» võtted.

Järjefilmi produtsent Urmas Eero Liiv lubab, et uus suure-eelarveline film on mõeldud neile, kes esimest osa lapsena vaatasid ja nüüd keskealised on. «Tegu saab olema tõsise ja ängistava looga keskealisest sarvekandjast, kes nüüd kasutab artistinime Nucky, ning ei ole siiani elus oma kohta leidnud,» ütleb Liiv. 45-aastast Nucky't hakkab filmis kehastama Ago Anderson (pildil). Tagasi on oodata ka salapärase Moori tegelast, keda kehastab taas loomulikult Ita Ever isiklikult. Stsenarist Indrek Hargla sõnul ongi täiskasvanud Nukitsamehe ning teda endiselt kummitava Moori konflikt filmiloo põhiliin. Hargla lisab: «Rändame filmis episoodiliselt tagasi ka 19. sajandi Tallinna, kus saame teada salapärase sarvilise metsapere tausta ja saamisloo, mida esimene film ei käsitlenud.» Tagasivaate stseenides kasutatakse Mõhki kehastajana taas Tõnu Karku, kelle nägu digitaalselt noorendatakse.

Suurejoonelise filmi režissöör Elmo Nüganen lubab, et «Nukitsamees 2: Tagasi metsa» saab olema üks Eesti kõigi aegade ambitsioonikamaid filme oma eriefektide rohkuse ja žanrimääratluse tõttu. On ju tegu lastefilmist välja kasvanud tõsise psühholoogilise thrilleriga, mille sündmustik areneb ülemöödunud sajandi lõpupäevil, olles omamoodi paralleelfilm «Tõele ja õigusele».

Võrdluseks viimatimainitud filmile, kus eriefekte oli 570 on Nukitsamehe järjel neid 1200. Arvuti eriefektide osas tehakse koostööd maailma tipp-spetsialistidega Hollywoodi ILM (Industrial Light and Magic) järeltöötlusstuudiost. Ülisuure-eelarvelise projekti rahastus tuleb anonüümseks jääda soovivalt erainvestorilt-multitalendilt, kes on otsustanud teda möödunud aastal tabanud enneolematu lotoõnne investeerida Eesti kultuuripärandisse. Emotsionaalse sideme filmiprojektiga loob ka asjaolu, et investor osales esimeses «Nukitsamehes» lapsnäitlejana.

Linateose levituse eest vastutav VaataFilmi juht Siim Rohtla on projektile seadnud kõrged eesmärgid: «Oleme üpris kindlad, et filmil on potentsiaali püstitada uus kinopubliku rekord ning mööduda praegust tippmarki hoidvast «Tõest ja õigusest».»

«Nukitsamees 2: Tagasi metsa» esilinastub Eesti kinodes 7. jaanuaril 2021, olles sedasi ka filmitegijate kingitus Oskar Lutsule tema 134. sünniaastapäeva puhul.





Ago Anderson tulevikufilmis «Nukitsamees 2: Tagasi metsa» FOTO: VaataFilmi

Aitäh VaataFilmi vaimukale kollektiivile humoorika aprilliläkituse eest.

Nucky-igatsust aitab leevendada juba kahe nädala pärast kinodesse jõudev sarvilise tegelinski Hollywoodi-versioon, kui suurele ekraanile tuleb uus «Hellboy».

Mike Mignola kuulsal koomiksil põhinevas seiklusfilmis, mis tuleb välja 15 aastat pärast kangelase esimest linaseiklust, leidub taaskord ohtralt verd ja muidu hävingut ning ekraanikaose lavastab Neil Marshall («Doomsday», «Centurion»), kuid sedapuhku on tegemist R-retinguga filmiga (alla 17-aastastele ei soovitata), mis võimaldab jõhkramat möllu. Nimiosas astub üles David Harbour («Stranger Things») ning peamist pahalast kehastab Milla Jovovich («Resident Evil»).