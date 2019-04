Loe, kui üüratuid summasid firmad välja käivad, et oma toodetega James Bondi filmis ekraanile pääseda

Tootepaigutust peetakse küll mõnevõrra maitsetuks lükkeks, aga filmitootjad ei häbene öelda, et raha ei haise ning ega peagi: lõppude lõpuks on Bond siiski omamoodi esimene influencer, kellega kaubamärgikultus kaasas käib. Eriti arvestades asjaolu, et lisaks filmi tootmisele pole ka filmi promomine ja müümine sugugi mitte odav lõbu, makstes samuti miljoneid.



Kuigi täna avalikustatud ametlikult lansseeritud «Bond 25» eelarve täna veel teada ei ole, siis võib arvata, et vähem kui viie aasta taguse «Spectre» 245 miljoni dollari see ilmselt ei jää ning tootepaigutust saab taaskord taas üpris palju näha. Tundkem sellest siis rõõmu – selle raha eest said kõik ilusti palka ja tehti hea film!



Kõik teavad, et agent 007 tahab, et tema martiini oleks šeigitud, mitte segatud, kuid seitsme viimase filmi suursponsor Heinekeni huvides on, et Bond vahepeal ikka mehe kombel ka mõne õlle alla libistaks. Üle-eelmise filmi «Skyfall» jaoks oli Hollandi õllefirma nõus välja käima lausa 36 miljonit dollarit, mis on 200-miljonilise eelarve juures suur asi.

Prantsuse šampanjatootja Bollingeri turundusmeeskond on seevastu James Bondi mullieelistusi kujundanud juba viimased 40 aastat, panustades filmi iga kord paarteist miljonit. Tegelikult küll lõi sellele filmitööstuse ühele pikaajalisemale sponsorsuhtele aluse küll kirjanik Ian Fleming ise 1956. aasta raamatus «Teemandid on igavesed». Üleüldse on Fleming oma raamatutes Bondi karakteri omakorda üles ehitanud teatavate kaubamärkide eelmistamisele, mis justkui näitab agendi erakordselt head maitset: Gordon’s džinn, Bentley autod, Morelandi sigaretid jpt.

Mis puudutab Bondi ideaalseid martiinisid, siis selleks kõlbab teadupärast üksnes Belvederi viin, kelle välja käidud summade suurusjärku võib umbkaudu ette kujutada. Teada on, ning on ka Belvedere'i presidendi poolt kinnitatud, et James Bondi filmid firma kõigi aegade kõige suurem (loe: kallim) globaalne turunduskoostöö.

Bondi šikki kvaliteedimärki on aastate jooksul ihanud veel paljud kaubamärgid, alates käekellatootja Omegawatchesist kuni Aston Martini luksusautodeni välja. Oleme näinud ka Brioni ülikondi, Tom Fordi kleite, Rolexeid. Viimase Bondi-filmi «Spectre» sponsorite nimekirja mahub üle kahekümne eri valdkonna sponsori.



Kusjuures, uues filmis sõidab Bond super-keskkonnasäästliku elektrilise Aston Martin Rapide E-ga, mida toodetakse vaid 155 tükki ning mis maksab 250 000 dollarit. Väidetavalt on selle taga režissöör Cary Joji Fukunaga, kes pidavat olema pühendunud «puukallistaja».



