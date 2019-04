EFTA võttis eeskuju Oscarite galast ja vallandas õhtujuhi: rahu, suurt kahju ei sünni!

Tõnis Niinemetsa vallandamisel on mitmeid põhjuseid, neist tähtsaimana toob Eesti Filmi Instituut esile asjaolu, et soovitakse olla edaspidi üha rohkem Oscarite galale sarnane. Kuid korraldajad rahustavad publikut ja televaatajaid, et kindlasti on sellegipoolest päris palju, mida vaadata. Lubatud on kuulsaid auhindade üleandjaid, veel kuulsamaid võitjad ning naljakaid vaheklippe.