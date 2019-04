Draamas «Geenius ja hullumeelne» asuvad Sean Penn ja Mel Gibson hullumajaseinte kiuste sõnaraamatut looma

Professor James Murray (Mel Gibson) seisab 19. sajandi teisel poolel silmitsi meeletult ambitsioonika ettevõtmisega: panna kokku Oxfordi inglise keele sõnaraamat, kogudes kaante vahele kõik inglise keeles kasutusel olevad sõnad. Ootamatu abi saabub kümne tuhande sissekande kujul, mille on kirja pannud Yale'i ülikooli endine õppejõud, dr. William Minor (Sean Penn). Mida Murray ei tea, on tõsiasi, et tapmises süüdi mõistetud ja hulluks tunnistatud Minor kannab parasjagu vabaduskaotust Broadmoori vaimuhaiglas. Üks geenius tuleb aga hingesugulase ära ega lase end teiste arvamusest häirida, pannes aluse vägagi ootamatule koostööle.

Tõsielul põhineva, põneviku elementidega emotsionaalse draama «Geenius ja hullumeelne» kaasstsenaristiks on Farhad Safinia («Apocalypto»), kellel see film on ühtlasi lavastajadebüüdiks. Osades Oscari-võitja Mel Gibson («Kartmatu»), Oscari-võitja Sean Penn («Saladuste jõgi»), Natalie Dormer («Troonide mäng»), Ioan Gruffudd («Forsyte'ide saaga»), Jeremy Irvine («Mamma Mia! Siit me tuleme taas»), Steve Coogan («Stan & Ollie»), Jennifer Ehle («Uhkus ja eelarvamus»), Stephen Dillane («Troonide mäng») ja Eddie Marsan («Sherlock Holmes»).



Apollo Kinodes alates 19. aprillist 2019.