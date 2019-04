Uued filmid: Algav kinonädal tõmbab kevadised mahlad käima pahanduste, huumori, horrori, romantika ja putukatega

Lepatriinul ja ta pojal seisab ees uus väljakutse: nad peavad kaaslaste kodumetsa maha raiumisest päästma. Kangelastele on see paras ülesanne, kuid nad teavad, et nende uued sõbrad on neile abiks. Lisaks tulevad sõpradele teisele poole ookeani appi igat ohtu trotsivad must ämblik ja must sipelgas Mandible. Kas tänu kujutlusvõimele ja leidlikkusele suudab unelmate tiim eraldatud keskkonna päästa?

Vene romantiline seikluskomöödia «Kaine autojuht» (Трезвый водитель) toob Moskva ööelu virvarris kokku kaks noort armastajat.

On öid, mil pidutsete varavalgeni, peale mida pole enam jõudu ega võimalust koju sõitmiseks. Kas tuleb tuttav ette? Selleks puhuks on olemas kaine autojuht. Valite vaid numbri ja teid viiakse punktist A... vajadusel otse voodisse, sest klient on alati purjus.

Artjom (Viktor Horinjak) on lõbus, vaimukas ja hea suuvärgiga noormees, kes suundub väikelinnast pealinna seiklusi ja õnne otsima. Artjomi hea sõber peab ebatavalist ametit – ta on autojuht, kes sõidutab koju purjus rikkureid, kes ise rooli keerata ei saa. Palju raha ja luksusautod – just sellisest tööst ongi Artjom unistanud! Peagi vurab ta juba öisetel Moskva tänavatel, reisijateks jõukad kliendid.