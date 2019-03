Kuidas nii? Näitleja paljastas üllatava tõsiasja: sarviline «Hellboy» ei saa inimestega seksida

Ehkki erinevalt Guillermo del Toro lavastatud esimesest (2004) ja teisest (2008) «Hellboy» filmist on uus film R-reitinguga, mis võimaldaks filmile oluliselt rohkem paindlikkus nii seksi kui ka vägivalla kujutamisel, ei ole režissöör Neil Marshalli nägemuses Hellboyl sedapuhku armuseiklusi oodata.





Näitleja sõnas videoblogijale JoBlo antud intervjuus , et Hellboy võimetus inimnaistega paarituda oli üks omadusi, millest ta karakteri ülesehitamisel lähtus. «Hellboy saatuseks on olla apokalüpsise põrguline. Ma usun, et üks meie eesmärke on sellest saatusest tingitult õigustada tema ihasid luua maailm, kus tema kui koletis ja deemon oleks aktsepteeritud – kõike seda, mida ta selles maailmas pole,» rääkis Harbour. «Üks huvitav asi, mis Hellboyl del Toro filmides oli, oli armusuhe. Ta oli tõeline püss, aga ma leian, et Hellboy ei saa inimesega olla. Ta ei saa inimestega seksida, kuna see lõppeks ilmselt katastroofiga, arvestades tema deemonlikke kehaosi. Niisiis panustab see veelgi Hellboy üksindusse ja soovi uus, deemonlik maailm luua – et ta saaks seksida, leida pruut ja elada oma elu. Inimkonna kaitsmine tähendaks, et ta peaks ohverdama oma tõelise loomuse, mis seisab vastamisi tema saatusega.»