Armunute traagika: Südamlikus noortefilmis «Kolm sammu sinuni» võib saatusekaaslasest kallima puudutus tappa

Nii nagu iga teinegi 17-aastane, on Stella Grant (Haley Lu Richardson) sõltuvuses oma sülearvutist ja armsatest sõpradest. Kuid erinevalt eakaaslastest veedab ta suurema osa oma ajast haiglas, kuna põeb eluohtlikku kopsuhaigust – tsüstilist fibroosi. Tüdruku päevad on täis rutiini, piiranguid ja enesedistsipliini, kuid kõik see pannakse tõsiselt proovile, kui Stella kohtab eriti nunnut haiglakaaslast, kutti nimega Will Newman (Cole Sprouse). Nende tõmme on momentaanne, kuid paraku peavad noored hoidma turvalist vahemaad vältimaks teineteise nakatamist oma haiguspisikuga.