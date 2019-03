Vahvas saksa lastefilmis «Väike preili Dolittle» sööstab loomadega kõnelev tüdruk elevandiröövleid lõksu püüdma

11-aastane Liliane «Lilli» Susewind oskab loomade keelt. See pidi jääma ainult tema ja ta vanemate teada. Tüdruku fenomenaalne oskus toob aga pidevalt pahandusi ning jälle on pere sunnitud kolima. Lilli tõotus uues elukohas oma saladust hoida muutub võimatuks, kui kohalikust loomaaiast röövitakse elevandibeebi Ronni. Lilli ja tema uus klassikaaslane Jess satuvad Ronni päästmise käigus pöörasesse seiklusse. Peagi selgub, et ohus on ka teised loomad.