Hollywoodi sahinad: Kas Angelina Jolie teeb peatselt debüüdi Marveli superkangelasena?

Kuigi kõike filmi puudutavat hoitakse kiivalt saladuses, siis teab The Hollywood Reporter kirjutada, et filmis saab näha romantilist liini kosmilisest jõust laetud meestegelase Ikarise ning naistegelase Sersi vahel, kes inimkonna vastu võitleb. Keda Jolie mängima hakkab, pole siiski teada. Kuna kuuldused Jolie seotusest filmiga sahistatakse juba läinud suvest saati, pole info just täiesti uus, ehkki nüüd on selge, et kuuldusi võib juba tõsiselt võtta.