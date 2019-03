Pingeline põnevik «Hotell Mumbai» räägib 10 aasta taguse traagilise islamiterroristide rünnakulaine loo

Põnevuslugu viib meid aastal 2008 Mumbai (India) Taj Hotellis toimunud terroristliku pantvangidraama sündmuste keerisesse, kus hukkus üle 30 inimese ning lisaks veel 150 inimest üle Mumbai, kus toimus nelja päeva jooksul terve rida järjestikusi terrorirünnakuid.



Maailm jälgib meedia vahendusel sündmuste käiku, kus meeleheitel noor paar (Armie Hammer filmidest «Call Me by Your Name» ja «On the Basis of Sex» ning Nazanin Boniadi filmidest «Counterpart» ja «Homeland») on sunnitud tooma mõeldamatuid ohvreid, kaitsmaks oma vastsündinud last, samal ajal kui Vene miljonär (Jason Isaacs) näib hoolivat vaid iseenda turvalisusest. Teiste hulgas panevad külalisi kaitstes oma elu kaalule hotelli tuntud kokk Hemant Oberoi (Anupam Kher) ja ettekandja (Oscarile kandideerinud Dev Patel filmidest «Slumdog Millionaire» ja «Lion»).