Oscarifilm Kanal 2s: 12 aasta jooksul filmitud draamas «Poisipõli» kasvab peategelane vaataja pilgu all suureks

Ainulaadne linateos – mis on üles võetud 12 aasta jooksul (2002-2013) – räägib loo kasvamisest läbi Masoni nimelise (Ellar Coltrane) poisi silmade, kes sõna otseses mõttes saab meie nähes suureks. Masoni ellu jätavad jälje nii lahus elavad vanemad, nende uued kaaslased, tüdrukud, õpetajad, ülemused, ohud, kired kui ka loomingulised pürgimused. Nagu meiegi, peab Mason selle kõige keskel leidma oma tee. On võimatu vaadata Masonit ja tema perekonda, ilma et mõtleksime enda omale. Film on tänaseks teeninud laiahaardelist tunnustust ja võitnud kokku 173 auhinda, sealhulgas Oscari ja 3 Kuldgloobust.