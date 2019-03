Lükka hoogu: Pool veel puudu! Mehine Eesti vähikomöödia kogub viimaseid päevi toetajaid

Tänaseks on läbi Hooandja.ee portaali kokku kogutud 41% vajaminevast summast. Üks senine toetaja on olnud ka armastatud telesaatejuht Roald Johannson, kes peab projekti «The Chuck Band Show» toetamist oluliseks. «Arvestades, et Eesti mehe eluiga jääb endiselt Euroopa Liidu keskmisele kõvasti alla, on ülimalt oluline, et saaksime Eesti mehe lõpuks arsti juurde. Eesmärk pole meie niigi suure koormuse all ägavat meditsiinisüsteemi koormata tagajärgedega võitlemisega, vaid rõhutada just ennetustöö tähtsust. Mu hea kooliõde Aet Laigu on võtnud vaevaks tuua vaatajateni selle sotsiaalselt tundliku teema ja ma kutsun kõik toetama Aeti ja tema meeskonda, et see film saaks reaalsuseks ning üheskoos aitama pöörata tähelepanu Eesti mehe tervisele,» selgitas Johannson oma motiive.