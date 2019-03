FOTOD: Nahaalne kopeerimine või mitte? Kuldne umbrohuoks mässis Val Kilmeri plagiaadiskandaali

Juhtum leidis aset 14. märtsil Kilmeri ühemeheetenduse «Cinema Twain», milles ta kehastab kirjanik Mark Twaini, salvestise linastusel San Diegos, vahendab The Daily Mail .

Kohtupaberitest selgub, et mehe kaebas kohtusse kunstnik nimega Bale Creek Allen, kel olevat olnud raskusi Kilmeri tabamisega ning kes kasutas ära juhust mees avalikul üritusel n-ö rajalt maha võtta. Kuuldavasti olevat Kilmer ka varjanud oma elukohta. Näitlejale ulatati kohtukutse kätte vahetult linastuse lõpus.

Kunstnik, kes müüb juba aastaid Texase ja New Mexico osariikide galeriides kuldseid kõrbepalliskulptuure, väidab, et näitleja olevat paari aasta eest soovinud temalt ühe sellise osta, kuid keeldus, sõnades, et skultuuri hind tema jaoks liiga krõbe tundub.