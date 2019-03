Fännid kurvastavad: «Tasujad: Lõppmäng» 32 karakteri võimsad fotod annavad märku ühe tegelase kurvast saatusest?

CinemaBlend vahendab, et Marveli galerii annab paraku vastuse ka paljusid vaevanud murele eelmises filmis Letitia Wrighti kehastatud Shuri saatuse kohta, keda treileris kujutatakse kui kadunut. Fännid hammustasid üpris kiiresti Marveli Tasujate 32 tegelase galeriid lapates, et mustvalged pildid kujutavad neid, kes on surnud, ja värvilised neid, kes veel tegusad. Shuri pilt on paraku surmakuulutusele vastavalt monokroomne ning ilmselt võib fotot võtta ametliku kinnitusena tegelase lahkumise kohta. Tänapäevase kavala turunduse ajastul aga ei või kunagi teada, mis saama hakkab, ent õnneks pole enam kaua oodata jäänud.