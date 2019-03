Gei saab kiire ei: Hiina tsensorid kohitsesid «Bohemian Rhapsody» kuue stseeni võrra heteromaks

Kuigi teadmine, et Hiina tsensorid võivad muusikalise linaloo oma äranägemise kohaselt publikule «sobilikumaks» muuta, siis progressivsem kinokülastaja sai suure pettumuse osaliseks, kuna kärpeid tehti ka täielikult lugu eirates ning lünki tekitades, vahendab The New York Times. Nördimust tekitas olukord ennekõike just Mercury ja Queeni fännides, kes enda meelest eluloofilmi vaatama läksid, ent kellele täit lugu nende piletiraha eest ei näidatudki. Eriti pahaseks said mõistagi Hiina seksuaalvähemuste ühendused, kes pidasid filmi linastumist väikeseks võiduks riigis, mis alates 2016. aastast kõik «ebanormaalse seksuaalse tegevuse» kujutamise televisioonis ja internetisaadetes ära keelas.

Kokku lühenes film koguni enam kui kahe minuti võrra ning tsensorite tõttu ei jõudnud Hiinas kinoekraanile CNN raporti kohaselt kokku kuus stseeni. Lisaks oli kasutatud ka muid trikke nagu valetõlked subtiitrites (näiteks pressikonverentsil tõlgiti küsimus Mercury seksuaalse orientatsiooni kohta «seksuaaleluga»).







Hiinas ei näidatud järgmisi stseene:



1. Lähivõte Mercury kubemest, kui ta filmi üsna alguses telesaates kaamera just sinna palun alguses suunata, et saate produtsenti kiusata. Selle asemel näidati Hiinas, kuidas saate produtsendi ekraanivaade seletamatul kombel virvendama lööb. 1. Lähivõte Mercury kubemest, kui ta filmi üsna alguses telesaates kaamera just sinna palun alguses suunata, et saate produtsenti kiusata. Selle asemel näidati Hiinas, kuidas saate produtsendi ekraanivaade seletamatul kombel virvendama lööb.

2. Mercury armukesest mänedžeri Paul Prenteri ja Mercury suudlus.

3. Stseen, kus Mercury tunnistab oma pruudile Mary Austinile, et arvab, et on biseksuaalne, ning pruut vastab: «Ei, Freddie, sa oled gei.»

4. Stseenist, kus Mercury demonstreerib oma uut soengut trummar Roger Taylorile, keda mängib Ben Hardy, eemaldati omadussõnana kasutatud sõna «gei».

5. Stseen, kus purjus Mercury käperdab ettekandjana tööl olnud Jimi, kellest hiljem tema elukaaslane saab. Ka nende hilisem suudlus on välja lõigatud ning lõpuks ei saa Hiina vaatajad absoluutselt aru, kust kohast päris lõpus välja ilmuv Jim üldse välja ilmus või mismoodi ta kogu looga seotud on, kui ta päris lõpus Mercuryl käest hoiab ja ta perega kohtub.

6. Kogu «I Want To Break Free» video koht kustutati, kuna seal on bändid riides nagu naised. Küll aga näidatakse kohta, kus bänd reageerib video ärakeelamisele MTVs, ajades filmi vaatajaid taas segadusse.





Homoseksuaalsus iseenesest riigis kuritegu siiski pole ning täielikult seksuaalvähemuste teemat ei väldita, ent konkreetseid sõnu ja käitumist küll – nii on tsensoreid pigemini nimetatud seksifoobilisteks, mitte niivõrd ainult homofoobiliseks.



Saab olema huvitav jälgida, mismoodi kohandatakse hiinlaste jaoks sel suvel ekraanile jõudev Elton Johni eluloofilm, mis kuuldavasti läheb geisuhete kujutamisega vägagi realistlikuks.



