«Skandinaavia vaikuse» režissöör Martti Helde selgitab: mis mõttega küll Eesti uutes filmides nii palju droonikaadreid näeb?

«Näitasin «Skandinaavia vaikust» agentidele, kes tegelevad välismüügiga, ja esimese asjana ütlesid nad, et pole näinud, et drooni oleks kasutatud loo jutustajana,» kaitses Helde oma uue filmi linnulennuhetki. «Droonil on dramaturgiline põhjendus, mitte lihtsalt liuglev pilt kõrgelt ja kaugelt, talle on narratiiv külge rakendatud. Sa mõistad, mille teenistuses on ekraanil nähtav kujund loo suhtes. Kui uue tehnilise vidina esimene eufooria saab otsa, siis hakatakse mõtlema, kuidas teha nii, et see lükkaks lugu edasi. Aga see võtab alati aega. Droon on nii uus asi, noorukieas alles. Aga «Vaikust» vaadates tasuks otsida nende kujunditele põhjuseid – nad on seal olemas.»