Brutaalne, verine ja teravalt satiiriline: Vene komöödias «Kärva maha, paps!» kohtuvad korteris kohutavad inimesed

Läinud sügisel Tallinna Pimedate Ööde Filmifestivalil linastunud film on Peterburist pärit 29-aastase režissööri Kirill Sokolovi debüütfilm, mille kohta festival kirjutas nii: «Kui vaid Quentin Tarantino seda näeks... Noormees, vasar käes, läheb pruudi õhutusel tapma tulevast äiapapat. Rupskiooperi elementidega must komöödia, teravmeelne Vene elu satiir. Viimase aja üllatavamaid Vene filme. Viiburi festivali võitja.» Vaata intervjuud lavastajaga Tallinnas:

Tegu on armutult musta märulikomöödiaga, mida on inspireerinud autori lemmikrežissööride Sergio Leone, Martin McDonagh', Park Chan-wooki, Martin Scorsese', ja Quentin Tarantino tööd. Kuigi «Kärva maha, paps!» pulbitseb ehtsast vene verest, on tegu stiiliselt vesterniliku linalooga, mis rullub originaalsel kombel lahti ühes Moskva linnakorteris.



Apollo Kinodes alates 12. aprillist 2019.