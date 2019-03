Filmi- ja teleauhindade õhtut veab näitleja Tõnis Niinemets: tahan, et kõik, mis tuleb, oleks üllatus!

Tõnis Niinemetsa enda jaoks on EFTA kahtlemata eriline. Lisaks sellele, et ta astub üles õhtujuhi rollis, on Niinemets ise nomineeritud kategoorias «Parim meesnäitleja televisioonis». «Ma olen sportliku meelega ja muidugi teen asju sellest lähtudes, et teha hästi ja olla parim,» sõnab Niinemets muiates vastuseks küsimusele, kui oluline EFTA võit tema jaoks oleks. Samas toob näitleja esile, et konkurents on tihe ja võidumõtteid ta veel ei hau. «Kui vaadata kõiki neid nimesid, kellega koos ma nomineeritud olen, siis igaüks neist võiks enne mind võita. Mul on juba väga hea meel selle üle, et olen nomineeritud ja võidukõnet veel ette kirjutama ei hakka,» muigas Niinemets.

Eesti filmi- ja teleauhindade juures hindab Niinemets ise kõige enam seda, et valikud teevad professionaalid. «Ma pean seda väga oluliseks, et EFTA puhul teeb otsused žürii. On oluline professionaalselt tõsta esile ja tunnustada neid valdkonna tegijaid, kes päevast päeva tele- ja kinoekraanidel ja nende taga suurt tööd teevad,» lausus Niinemets.

Saades pakkumise asuda EFTA 2019 õhtujuhi rolli, Niinemets pikka järelemõtlemist ei vajanud. «Kuna ülekannet ja galat teeb tipptasemel meeskond, siis ei olnud küsimustki, kas tahan nendega koostööd teha,» kinnitab õhtujuht. Kuigi lavakogemust on Niinemetsal ohtralt ja lavahirmu ei ole, siis midagi siiski tekitab EFTA osas aukartust: «See mõte, et saalis on väga suur hulk inimesi, kes vabalt võiksid minu asemel seda üritust juhtida, see tekitab mingil määral lisavastutuse selle rolli ees.»

Mida võib publik EFTA 2019 galast oodata? «Ma tahaks, et oleks nii, et inimestel ei oleks väga suuri ootusi. Et kõik, mis tuleb, on publiku jaoks ootamatu.» Väikese vihje värske õhtujuht siiski lisab. «Nagu ka Oscarite puhul, ei pea õhtujuht olema ainult kategooriaid tutvustav inimene, ta võib olla ka selline, et viskab teravat nalja nii saalis olijate kui möödunud aasta osas,» sõnas Niinemets kavalalt.