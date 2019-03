Kinoõhtu Kanal 2s: «Oceani kolmteist» mängib Las Vegases halastamatult riskantset mängu

Kassahittide triloogia kolmas osa, milles Danny Ocean (George Clooney) ja tema kamp on nõus Las Vegases ette võtma oma seni kõige riskantsema operatsiooni vaid ühel põhjusel – et kaitsta üht omade seast. Kui halastamatu kasiinoomanik Willy Bank (Al Pacino) Reuben Tishkoffi haiglasse saadab, tulevad Danny ja poisid jälle kokku, et näha, kas neil õnnestub pank lõhki ajada. Põhimõttel «vaenlase vaenlane on sõber» saavad nad liitlaseks ka oma kunagise vihavaenlase Terry Benedicti (Andy Garcia) ning eriti kõrgete panustega mäng võib alata.