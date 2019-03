Ekraanimaagia: Mis eristab filmides tuulde lendavaid rahakupüüre pärisvaluutast ja valerahast?

Nagu arvata võite, on kuskil keegi, kes on filmitööstuse vajaduste rahuldamiseks sellegi nüanssiderohke teema peensusteni läbi mõelnud. Leidub aga ka neid, kes pole. «Väga paljud ettevõtted, mis toodavad kunstraha (prop money), teevad seda tegelikult illegaalselt, mis võib filmile või sarjale võtete sulgemise, trahvi või isegi vanglakaristusega lõppeda,» sõnas asja uurinud CNNile USAs Atlantas (mida tänu maksusoodustustele ja vilkale filmitootmisele uueks Hollywoodiks peetakse) tegutseva rekvisiidiettevõtte RJR Props juht Rich «RJ» Rappaport, kes enda sõnul lähtub viimseski kui üksikasjas seadustest. Just tema ettevõtet usaldavad suured Hollywoodi filmistuudiod ning ka eelnimetatud filmides kasutati just tema toodetud kunstraha.

Selleks, et kunstraha oleks seadusega kooskõlas, ei tohi kunstraha kujundus kasutada ehtsat rahakujundust moonutatud moel, seega tuleb kasutada originaaldisaini. Kõige kallimad ja kvaliteetsemad tegijad toodavad raha ka eri kulumisastmes ja värvitoonides, pettes peaaegu et täielikult ära igaühe, kes raha lähemalt ei vaata. Tegu on käsitööga, kus 15-20 inimest sageli laua taga rahatähtedele kohviplekke peale teeb ja raha näppude vahel rullib, et tekiks kasutatud raha mulje.



Erinevused tegeliku rahaga on tegelikult märkimisväärsed: «United States Federal Reserve» asemel on 100-dollarilise rahatähe peale trükitud nt «Unreal Fake Currency Reserve» või midagi muud taolist, mis selgelt ütleb, et tegu pole ehtsa rahaga. Ka on 100-taalasel Franklini portree originaaltöö, mille all pole tema nime. Ka käsikirjalised allkirjad ütlevad otsesõnu, et need pole ehtsad: «Ima Not Real» ja «Not Real Currency». Isegi «United States» on kirjutatud W-ga.