Vaata, kui erilises stuudios võetakse üles peaaegu kõik Hollywoodi filmide lennukistseenid

Ühe keskmise Hollywoodi filmi juurde näivad lennuki- või vähemalt lennujaamastseenid kuuluvat kui aamen kirikus. Tuleb välja, et lisaks dramaatikale, mida pakub lahkumine või saabumine, on lendamisega seonduvate stseenide filmimine tehtud sedavõrd lihtsaks, et pole ime, et seda nii palju näeb.