Kinokrüpt: Meenuta 20 aasta tagust seksikat suudlusstseeni, kus juhtus väike äpradus

Filmis astusid üles toonased teini-iidolid Ryan Philippe, Reese Witherspoon, Sarah Michelle Gellar ja Selma Blair, kes kõik alles isegi lapsenäolised. Kirglikus loos rullub lahti ohtlik mäng, kus rikas ja populaarne noormees veab oma kasuõega (kellega tal ka seksuaalsuhe on) kihla noore ja süütu neiu võrgutamises – kogu lugu võtab aga hoopiski romantilise ja lõpuks traagilise pöörde. Viimases stseenis mängis koguni 90ndate üks südantlõhestavamaid hitte, The Verve'i «Bitter Sweet Symphony» – pisarad olid garanteeritud. Linaloost sai globaalne hitt ning hiljem omaette kultusfilm, mille mõned stseenid on filmisõprade mällu söövitatud.

Üks neist on kahtlemata suudlusstseen Selma Blairi ja Sarah Michelle Gellari vahel, mille eesmärgiks on esimese suudlema õpetamine. Intensiivsevõitu stseen kulmineerub süljeniidiga kahe neiu huulte vahel. Nagu arvukad faktiartiklid filmi kohta kirjutavad, siis olevat tegelikkuses tegemist olnud äpardusega ning ihumahlade näitamist stsenaariumis ette nähtud ei olnud. Niisiis otsustati teha duubel, ent kuna operaatori meelest oli päikesevalguse käes helklev «boonus» sedavõrd kaunis, et lõpuks jäi see ka filmi sisse.