Filmikägu: Külas Morteni-filmi Kaspar Jancis, kes paljastab lollide laeva kaadritagused seilamised

Kuku Raadio kinosaate «Filmikägu» vedajatel Lauri Kaarel ja Kristjan Goldil on värskes saates külas mees, kellel kulus oma esimese nukufilmi tegemiseks 7 aastat. Aga nüüd on see Eesti kalleim film ja rahvusvaheliseim koostööprojekt «Kapten Morten lollide laeval» valmis ning autor ja lavastaja Kaspar Jancis räägib, kuidas selle kõigega on seotud näiteks B-kategooria õudukate meister Roger Corman.