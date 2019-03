Pereõhtu Kanal 2s: Seikluslikus animafilmis «Koletis Pariisis» sõbrunevad elukajahil kabareetäht, ahv ja leiutaja

Eestikeelse animaseikluse tele-esilinastus! Pariis, 1910. aasta! Raoul ja Emile, olles juhuslikult sattunud hullu teadlase laboratooriumi, lõhuvad paar klaaskolbi ja tulemuseks on salapärane olend. Pariisi elanikud ristisid imeliku olendi koletiseks, seega asub politseiülem teda jahtima. Kuid kas see koletis on ikka nii hirmus kui räägitakse? Jahti koletisele alustavad ka häbelik kinomehhaanik ja väsimatu leiutaja. Tagaajamise käigus tutvuvad nad kabareetähe, hullu teadlase ja tema targa ahviga ning lõpuks ka koletise endaga. Nüüd otsib kirbustki ohutum koletis oma uute sõprade juurest kaitset kurja politseiülema eest.